Пожар уничтожил 16 дачных домиков в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 16 дачных домиков сгорели в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Сегодня, 8 мая т.г в 12.44 на пульт «101» поступило телефонное сообщение о том, что произошло возгорание сухой травы с переходом огня на дачные участки кооперативов «Целинник» и «Авиатор», общей площадью 5 га. В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники, 73 сотрудника ДЧС Акмолинской области, а также дополнительно были привлечены 25 курсантов КТИ МЧС РК и 2 единицы техники, 4 работника и 4 единицы техники МИО, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

В результате пожара огнем уничтожено 16 дачных домиков. («Целинник» - 6, «Авиатор» - 10). Жертв и пострадавших нет.

Нужно отметить, что причину возникновения возгорания установят в ходе проведения ряда экспертиз. По предварительной причине, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сжигание мусора и сухой травы.

«Хотелось бы обратиться к жителям г.Кокшетау, особенно к дачникам. Не сжигайте сухую траву и мусор. В результате чего происходит возгорание. Назначено пожарно-техническое исследование для выяснения причины пожара», – отметил начальник УЧС г.Кокшетау Асет Жаксылыков.

ДЧС Акмолинской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При возникновения пожара немедленно звонить на номера «101» либо «112».