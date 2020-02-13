Пожар унес жизни троих человек в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в пожаре погибли три человека, среди которых и четырехлетний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Вчера в 21:54 на номер пожарно-спасательной части специализированной пожарной части города Атбасара поступило телефонное сообщение от акима Покровского сельского округа о пожаре в жилом доме в селе Покровка Атбасарского района. В 21:55 к месту пожара были направлены силы и средства пожарной части Атбасара. Расстояние до места пожара составляло 35 км .

«Прибывшими в 22:30 к месту пожара было установлено горение жилого дома на всей площади, с полным обрушением кровли в 150 кв. м . В ходе тушения пожара и разбора конструкций обнаружены тела трех человек, предположительно, владельцев жилого дома – 43 и 47 лет и четырехлетнего ребенка. Взрослые погибшие злоупотребляли спиртными напитками. Причина пожара устанавливается», - отметили в ведомстве.

Как добавили в ведомстве, по факту пожара назначено пожарно-техническое исследование испытательной пожарной лаборатории ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» департамента.

«В рамках проведения профилактической работы в период акции «Безопасность в каждый дом» по этому адресу 29 ноября и 23 декабря 2019 года были дважды проведены подворовые обходы, в ходе которых с погибшими лицами проводилась профилактическая беседа по соблюдению мер пожарной безопасности в быту. На момент обхода отопительная печь находилась в удовлетворительном состоянии», - отметили в ведомстве.

По информации ДЧС Акмолинской области, почти каждый десятый пожар в жилых помещениях происходит из-за неосторожности при курении, а каждый второй пожар в отопительный период - из-за неисправности или неправильной эксплуатации отопительных печей.