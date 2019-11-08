Пожар тушили на территории детсада в Алматинской области

КЫЗЫЛ ТУ-1. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на территории детсада в Талгарском районе Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям области.

8 ноября в 06:46 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории частного детского сада «Асем» в селе Кызыл Ту-1 Талгарского района Алматинской области.

«По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что горит кровля отдельно стоящего хозяйственного блока. Принятыми мерами возгорание локализовано в 07:20 и ликвидировано в 07:27. Площадь пожара составила 28 кв. м. Жертв и пострадавших нет», – сообщили в ДЧС.

В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.