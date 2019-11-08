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Пожар тушили на территории детсада в Алматинской области
8 Ноября 2019 09:57
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КЫЗЫЛ ТУ-1. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на территории детсада в Талгарском районе Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям области.
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8 ноября в 06:46 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории частного детского сада «Асем» в селе Кызыл Ту-1 Талгарского района Алматинской области.
«По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что горит кровля отдельно стоящего хозяйственного блока. Принятыми мерами возгорание локализовано в 07:20 и ликвидировано в 07:27. Площадь пожара составила 28 кв. м. Жертв и пострадавших нет», – сообщили в ДЧС.
В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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