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Пожар тушат в Катон-Карагайском природном парке

10 Октября 2019 14:56
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Пожар тушат в Катон-Карагайском природном парке

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ ­ - На территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка тушат лесной пожар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакена Дилдахмета.

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«9 октября в 15:30 на территории 63-го квартала Рахмановского лесничества Берельского филиала Катон-Карагайского государственного национального природного парка обнаружен лесной пожар. 10 октября в 8:15 из Усть-Каменогорска осуществил вылет вертолет 1-го класса (РГКП Казавиалесоохрана) с 6 пожарными десантниками. По состоянию на 11:00 ч. ориентировочная площадь пожара составляет 10 га (кустарники), распространении пожара нет, ветер 5 м/с», ­ - написал Сакен Дилдахмет.

В тушении лесного пожара задействовано всего 14 человек лесной охраны. Причина пожара уточняется. Ведутся работы по локализации пожара.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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