Пожар произошел в женском монастыре в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Петропавловский женский монастырь Павлодарской и Экибастузской Епархии горел близ Павлодара. В одноэтажном кирпичном здании сгорели деревянные конструкции кровли и потолочного перекрытия на площади 540 квадратных метров, крыша обрушилась, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«14 апреля, в 22:11 поступило сообщение о пожаре в селе Павлодарское. Огонь вспыхнул по улице Школьная, 15/1 – местное православное религиозное объединение «Петропавловский женский монастырь Павлодарской и Экибастузской Епархии», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

«В одноэтажном кирпичном здании горели деревянные конструкции кровли и потолочного перекрытия на площади 540 квадратных метров. Крыша обрушилась», - добавили в ДЧС.





Пожарные эвакуировали один газовый баллон ёмкостью 50 литров, а также эвакуированы материальные ценности (церковная утварь). ​Пожар удалось ликвидировать в 01:40.

Причина и ущерб случившегося устанавливаются.

«На месте ЧП работали 35 пожарных и семь единиц техники ДЧС, горэлектросеть, службы 102, 103, центр медицины катастроф, отдела жилищно-коммунального хозяйства (один девятитонный водовоз). Караул несла специализированная пожарная часть № 1 (семь сотрудников и две машины), а также водовоз ГВК. ​Жертв и пострадавших нет», - уточнили в департаменте.