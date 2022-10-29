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    14:31, 29 Октябрь 2022 | GMT +6

    Пожар произошел в здании Минобороны РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В здании Министерства обороны произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очевидцы опубликовали видео пожара в Telegram-канале Astanovka98.


    Информацию о возгорании подтвердил пресс-секретарь Министерства по ЧС Руслан Иманкулов.

    «Поступил вызов, в настоящее время подразделения находятся на месте. Огонь уже локализован, более подробная информация будет чуть позже», - сообщил Р.Иманкулов.

    По его словам, в здании загорелась офисная мебель на площади 10 кв. м.

    «В 13:42 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», - добавил пресс-секретарь МЧС.


    Кадр из видео



    Теги:
    Видео Минобороны РК Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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