Пожар произошел в здании Минобороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В здании Министерства обороны произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очевидцы опубликовали видео пожара в Telegram-канале Astanovka98.





Информацию о возгорании подтвердил пресс-секретарь Министерства по ЧС Руслан Иманкулов.

«Поступил вызов, в настоящее время подразделения находятся на месте. Огонь уже локализован, более подробная информация будет чуть позже», - сообщил Р.Иманкулов.

По его словам, в здании загорелась офисная мебель на площади 10 кв. м.

«В 13:42 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», - добавил пресс-секретарь МЧС.













Кадр из видео