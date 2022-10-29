14:31, 29 Октябрь 2022 | GMT +6
Пожар произошел в здании Минобороны РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В здании Министерства обороны произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Очевидцы опубликовали видео пожара в Telegram-канале Astanovka98.
Информацию о возгорании подтвердил пресс-секретарь Министерства по ЧС Руслан Иманкулов.
«Поступил вызов, в настоящее время подразделения находятся на месте. Огонь уже локализован, более подробная информация будет чуть позже», - сообщил Р.Иманкулов.
По его словам, в здании загорелась офисная мебель на площади 10 кв. м.
«В 13:42 пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», - добавил пресс-секретарь МЧС.
Кадр из видео