Пожар произошел в торгово-развлекательном комплексе «Актау»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау в 13:26 на пульт дежурного поступило сообщение о загорании вытяжного генератора на крыше торгово-развлекательного комплекса «Актау».

Об этом МИА «Казинформ» сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.



Эвакуировано 600 человек, из них 35 детей. Пожар локализован в 14:00 и ликвидирован в 14:20. Жертв и пострадавших нет. Пожар тушили 55 сотрудников и 11 единиц специализированной пожарной техники службы пожаротушения. Причина пожара устанавливается.



«Горел только генератор длиной 60 см и шириной 50 см», - уточнили в КЧС.