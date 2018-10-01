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Пожар произошел в торгово-развлекательном комплексе «Актау»
16 Октября 2018 17:53 65
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау в 13:26 на пульт дежурного поступило сообщение о загорании вытяжного генератора на крыше торгово-развлекательного комплекса «Актау».
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Об этом МИА «Казинформ» сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.
Эвакуировано 600 человек, из них 35 детей. Пожар локализован в 14:00 и ликвидирован в 14:20. Жертв и пострадавших нет. Пожар тушили 55 сотрудников и 11 единиц специализированной пожарной техники службы пожаротушения. Причина пожара устанавливается.
«Горел только генератор длиной 60 см и шириной 50 см», - уточнили в КЧС.
Ключевые слова: Происшествия, Мангистауская область,
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