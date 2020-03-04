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Пожар произошел в столичном ЖК Нурсая-2
4 Марта 2020 21:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном ЖК «Нурсая-2» загорелась квартира на восьмом этаже, передает МИА «Казинформ».
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«4 марта в 19:59 на пульт «101» Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в ЖК «Нурсая-2» по ул. Достык. На место происшествия незамедлительно были направлены 27 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники столичного ДЧС», - сообщили в п ресс-службе КЧС МВД РК.
К моменту прибытия пожарных расчетов наблюдалось сильное задымление в квартире на восьмом этаже. Горел навесной потолок и мебель.
Пожарные ликвидировали возгорание в 20:46. Предварительная площадь пожара 50 кв.м. Жертв и пострадавших нет.
Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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