Пожар произошел в столичном ЖК Нурсая-2

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном ЖК «Нурсая-2» загорелась квартира на восьмом этаже, передает МИА «Казинформ».

«4 марта в 19:59 на пульт «101» Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в ЖК «Нурсая-2» по ул. Достык. На место происшествия незамедлительно были направлены 27 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники столичного ДЧС», - сообщили в п ресс-службе КЧС МВД РК.

К моменту прибытия пожарных расчетов наблюдалось сильное задымление в квартире на восьмом этаже. Горел навесной потолок и мебель.

Пожарные ликвидировали возгорание в 20:46. Предварительная площадь пожара 50 кв.м. Жертв и пострадавших нет.