Пожар произошел в столичном «Хан Шатыре»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в столичном ТРЦ «Хан Шатыр», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 декабря в 06:23 на пульт «101» Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в ТЦ «Хан Шатыр». К моменту прибытия первых пожарных расчетов на первом этаже в бутике «Climber» происходило горение вещевых товаров. Пожарные незамедлительно приступили к тушению возгорания», - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

По информации ведомства, принятыми мерами пожар локализован в 06:44 и ликвидирован в 06:48 на площади 5 кв. м.

«Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. К тушению пожара были задействованы 32 человека личного состава и 8 единиц пожарной техники столичного ДЧС», - проинформировали в КЧС.