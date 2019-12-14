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Пожар произошел в столичном «Хан Шатыре»

14 Декабря 2019 09:19
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Пожар произошел в столичном «Хан Шатыре»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в столичном ТРЦ «Хан Шатыр», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«14 декабря в 06:23 на пульт «101» Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в ТЦ «Хан Шатыр». К моменту прибытия первых пожарных расчетов на первом этаже в бутике «Climber» происходило горение вещевых товаров. Пожарные незамедлительно приступили к тушению возгорания», - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

По информации ведомства, принятыми мерами пожар локализован в 06:44 и ликвидирован в 06:48 на площади 5 кв. м.

«Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. К тушению пожара были задействованы 32 человека личного состава и 8 единиц пожарной техники столичного ДЧС», - проинформировали в КЧС.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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Ринат Дусумов

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