Пожар произошел в школе Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В ночь с 30 на 31 января в здании школы-лицея №28 произошёл пожар. Предварительной причиной назвали замыкание электрощита в классе. При попытке устранить задымление охранник школы отравился угарным газом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Сегодня одно крыло здания полностью обесточено и опечатано пожарными. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, площадь горения составила 15 квадратных метров. Специалистам предстоит выяснить точную причину, оценить ущерб и установить виновных.

«Мне ночью сообщили о возгорании в школе. В 00:30 я была уже на месте. Размер ущерба сказать мы пока не можем. Ранее проблем с проводкой не было, специалисты ЧС регулярно приходили и проверяли. Здание построено в 1992 году. Наши ученики сегодня перешли на дистанционное обучение, учителя работают тоже из дома. Завтра надеемся учиться в штатном режиме. У нас обучаются 525 детей с пятого по 11 классы», – рассказала исполняющая обязанности директора школы №28 Алия Дюсигалиева.

Охранника без сознания забрала карета скорой помощи. 64-летний мужчина до сих пор находится в реанимации. Врачи диагностировали у него отравление угарным газом тяжёлой степени, он находится в крайне тяжёлом состояние.

На месте ЧП работали более 50 пожарных. Ликвидировать возгорание удалось в 00:40.



Фото: ДЧС ЗКО

