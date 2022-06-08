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    Пожар произошел в школе Экибастуза

    8 Июня 2022, 14:35

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Происшествие произошло при проведении сварочных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При проведении сварочных работ с нарушением правил пожарной безопасности произошло возгорание строительных материалов и пластиковых конструкций в ремонтируемой экибастузской школе-гимназии №24. Пожар начался в 10 часов в кабинете на первом этаже во время проведения ремонтных работ», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    Возгорание на площади 40 кв. м. локализовано в 10:15. До прибытия пожарных с места ЧП эвакуировали баллон с пропаном и 40 работников. Школа №24 находится на капитальном ремонте с апреля. Модернизация учреждения образования проводится в рамках областного проекта.

    «В зависимости от вида ремонтные работы выполняют несколько подрядчиков. Пожар случился по вине ТОО «Бектемир Курылыс», которое проводило сварочные работы при ремонте системы отопления. Рабочие и руководство фирмы признают свою вину и готовы возместить ущерб», - сказала директор школы-гимназии №24 Куралай Рахметжанова.

    По информации директора школы, выполнено 60% работ от общего объема капремонта. К началу учебного года в школе планируется отремонтировать систему отопления и заменить электропроводку, установить новые двери и окна, обновить фасад и внутреннюю отделку здания.

    «В результате пожара пострадали два из уже отремонтированных кабинетов, а также пришли в негодность строительные материалы другого подрядчика ТОО «Казеврострой». Сумма ущерба будет определена и возмещена виновными, ремонтные работы продолжим и завершим в срок», - заверила исполняющая обязанности руководителя отдела образования Динара Ахметова.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Видео Регионы МЧС Пожар ДЧС Экибастуз
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