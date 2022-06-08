Пожар произошел в школе Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Происшествие произошло при проведении сварочных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При проведении сварочных работ с нарушением правил пожарной безопасности произошло возгорание строительных материалов и пластиковых конструкций в ремонтируемой экибастузской школе-гимназии №24. Пожар начался в 10 часов в кабинете на первом этаже во время проведения ремонтных работ», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Возгорание на площади 40 кв. м. локализовано в 10:15. До прибытия пожарных с места ЧП эвакуировали баллон с пропаном и 40 работников. Школа №24 находится на капитальном ремонте с апреля. Модернизация учреждения образования проводится в рамках областного проекта.

«В зависимости от вида ремонтные работы выполняют несколько подрядчиков. Пожар случился по вине ТОО «Бектемир Курылыс», которое проводило сварочные работы при ремонте системы отопления. Рабочие и руководство фирмы признают свою вину и готовы возместить ущерб», - сказала директор школы-гимназии №24 Куралай Рахметжанова.

По информации директора школы, выполнено 60% работ от общего объема капремонта. К началу учебного года в школе планируется отремонтировать систему отопления и заменить электропроводку, установить новые двери и окна, обновить фасад и внутреннюю отделку здания.

«В результате пожара пострадали два из уже отремонтированных кабинетов, а также пришли в негодность строительные материалы другого подрядчика ТОО «Казеврострой». Сумма ущерба будет определена и возмещена виновными, ремонтные работы продолжим и завершим в срок», - заверила исполняющая обязанности руководителя отдела образования Динара Ахметова.



