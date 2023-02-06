Пожар произошел в районе барахолки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На территории барахолки на рынке «Салем» в Алматы загорелись контейнеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС города, 6 февраля в 21:09 силы и средства направились по повышенному рангу вызова по адресу: Жетысуский район, улица Бокейханова, 508а.

«Первые расчеты прибыли на место через три минуты. На территории рынка «Салем» на предварительной площади 120 квадратных метров произошло возгорание двухъярусных контейнеров. Введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров. Создано два участка тушения пожара», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.





В 21:42 пожар локализовали, ликвидировали возгорание в 21:52. Жертв и пострадавших нет.

Недавно в Жетысуском районе Алматы по улице Москвина загорелся склад с товарами.



Фото: ДЧС

