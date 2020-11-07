Пожар произошел в одной из школ ВКО
РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В городе Риддер Восточно-Казахстанской области произошел пожар в здании школы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ДЧС ВКО сообщили, что 7 ноября около 4:00 часов утра в Риддере по улице Тохтарова в двухэтажном здании одной из средних школ в подсобном помещении на первом этаже произошел пожар. Прибывшие спасатели обнаружили горящие деревянные конструкции пола, потолочного перекрытия, оконного блока, мебели, компьютерной техники, интерактивной доски. Благодаря профессиональным действиям пожарных огонь удалось ликвидировать на площади 12 кв м. Никто не пострадал.
«По причине пожара отрабатываются версии: нарушение правил безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования; аварийный режим электрооборудования. Для тушения было задействовано 2 пожарных автомобиля и 7 спасателей», - уточнили в пресс-службе ведомства.
ДЧС ВКО напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности. В частности, следить за тем, чтобы на территории в здании школы не скапливались различные горючие материалы и отходы, а также поддерживать в рабочем режиме средства тушения пожара и в надлежащем состоянии путей для эвакуации.
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