РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:11, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Пожар произошел в одном из жилых комплексов столицы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в одном из столичных жилых комплексов, расположенном на левом берегу города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС по г. Нур-Султану.

    8 апреля текущего года в 17-50 ч. пожарные подразделения ДЧС г. Нур-Султана выехали на поступившее сообщение в составе 3-х единиц техники и 13 человек личного состава по адресу: р-н Есиль, ул. Сыганак 5/1.

    «По прибытию уже в 17-56 установлено, что в подъезде шестнадцатиэтажного жилого дома создалось сильное задымление, огнеборцы незамедлительно принялись к тушению возгорания. На 11 этаже в квартире происходило горение домашних вещей, мебели спального помещения и балкона на площади 23 кв.м., а также наружного утеплителя под керамогранитом на площади 10 кв.м. В результате пожара эвакуировано 47 человек, из них 17 детей, спасено 13 человек, из них 3 детей», - говорится в сообщении, опубликованном на странице столичного ДЧС в Instagram.

    Пожар локализован в 18-25 ч. и ликвидирован в 18.37. Жертв и пострадавших нет.




    Теги:
    Происшествия, ЧС Астана Главная Происшествия
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!