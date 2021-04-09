Пожар произошел в одном из жилых комплексов столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в одном из столичных жилых комплексов, расположенном на левом берегу города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС по г. Нур-Султану.

8 апреля текущего года в 17-50 ч. пожарные подразделения ДЧС г. Нур-Султана выехали на поступившее сообщение в составе 3-х единиц техники и 13 человек личного состава по адресу: р-н Есиль, ул. Сыганак 5/1.

«По прибытию уже в 17-56 установлено, что в подъезде шестнадцатиэтажного жилого дома создалось сильное задымление, огнеборцы незамедлительно принялись к тушению возгорания. На 11 этаже в квартире происходило горение домашних вещей, мебели спального помещения и балкона на площади 23 кв.м., а также наружного утеплителя под керамогранитом на площади 10 кв.м. В результате пожара эвакуировано 47 человек, из них 17 детей, спасено 13 человек, из них 3 детей», - говорится в сообщении, опубликованном на странице столичного ДЧС в Instagram.

Пожар локализован в 18-25 ч. и ликвидирован в 18.37. Жертв и пострадавших нет.







