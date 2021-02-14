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    11:17, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Пожар произошел в одном из ТРЦ Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошел пожар в одном из торговых центров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города, пожар произошел утром в 8:56.

    «Пожарные выехали по повышенному рангу вызова на сообщение о горении помещений в ТРЦ «Домиллион». По прибытию, в 09:03 установлено сильное, плотное задымление в здании. В ходе разведки, звено газодымозащитной службы установило горение в складском помещении, поданы пожарные стволы, развернут оперативный штаб. В 09:46 пожар ликвидирован на площади 40 кв.м. В ТРЦ сработала автоматическая система пожаротушения и дымоудаления, что значительно ограничило распространения пожара», - рассказали в ведомстве.

    На месте пожара были задействованы 24 единицы техники, 79 человек личного состава и служб взаимодействия города.

    Фото из социальных источников
    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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