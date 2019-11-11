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Пожар произошел в Нур-Султане, двое детей госпитализированы

11 Ноября 2019 20:58
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Пожар произошел в Нур-Султане, двое детей госпитализированы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двоих детей госпитализировали в Нур-Султане из-за отравления угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«11 ноября в 18:06 на пульт «101» города Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Яблочная района Алматы. По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение кровли открытым пламенем. Принятыми мерами пожар локализован в 18:36 и ликвидирован в 18:46. Общая площадь пожара составила 70 кв.м. В результате возгорания получили отравление угарным газом легкой и средней степени тяжести дети 2016 и 2019 годов рождения. К тому же ребенок 2019 года рождения получил термический ожог лица (7%). Дети госпитализированы в детскую городскую больницу №2», - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Как отметили в ведомстве, причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара были задействованы 25 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники столичного ДЧС.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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Ринат Дусумов

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