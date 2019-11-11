Пожар произошел в Нур-Султане, двое детей госпитализированы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двоих детей госпитализировали в Нур-Султане из-за отравления угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 ноября в 18:06 на пульт «101» города Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Яблочная района Алматы. По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение кровли открытым пламенем. Принятыми мерами пожар локализован в 18:36 и ликвидирован в 18:46. Общая площадь пожара составила 70 кв.м. В результате возгорания получили отравление угарным газом легкой и средней степени тяжести дети 2016 и 2019 годов рождения. К тому же ребенок 2019 года рождения получил термический ожог лица (7%). Дети госпитализированы в детскую городскую больницу №2», - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Как отметили в ведомстве, причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара были задействованы 25 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники столичного ДЧС.



