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    15:38, 27 Май 2021 | GMT +6

    Пожар произошел в Наурзумском заповеднике

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пятый чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен в лесных массивах ряда районов Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

    Как отмечают в ведомстве, сухая и жаркая погода создает дополнительную угрозу возникновения и распространения лесных пожаров.

    «26 мая в 18:43 часов в Аулиекольском районе, в 7 километрах от села Калинин, произошел природный пожар. На территории Семиозерного управления лесного хозяйства (УЛХ), в Калининском лесничестве, на площади 0,38 гектара горела сухая трава и напочвенный хвойный покров. Спасать лес от пожаров направили лесную команду Семиозерного УЛХ. Их задача состояла в том, чтобы взять очаг возгорания в кольцо и не дать ему выйти за его пределы, — рассказали в ДЧС. — В 19:30 при поддержке пожарных ОЧС Аулиекольского района удалось успешно справиться с этой задачей и локализовать огонь. А в 19:30 пожар был полностью потушен».

    Причиной пожара специалисты называют грозовой разряд. Жертв и пострадавших нет. Ущерб лесному фонду не был нанесен.

    В этот же день из-за жары и сильного ветра вспыхнул природный пожар и в Наурзумском районе.

    «В 25 км от села Караменды, в урочище Катантал, на территории Наурзумского государственного природного заповедника произошло возгорание лесопокрытой территории. В пятом квартале на площади в 3 гектара горела сухая трава и лесные околки хвойной породы на площади 1 га. На помощь лесникам пришли профессиональные пожарные из Наурзумского района. Загорание травы и колков тушили в течение 5 часов. Спасатели не допустили новых очагов возгорания. В 08:00 объявлена ликвидация пожара», - сообщили в ДЧС.

    Причиной пожара, по предварительным данным, также стал грозовой разряд.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Костанайская область Экология Происшествия
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