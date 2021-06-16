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    11:36, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Пожар произошел в квартире жилого дома в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в одном из многоэтажных жилых домов в Павлодаре. На место происшествия выехали 7 единиц техники и 20 огнеборцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «16 июня, в 06:10 поступило сообщение о пожаре по адресу: Павлодар, проспект Назарбаева, 42, девятиэтажный жилой дом, 11 подъезд, девятый этаж. В трёхкомнатной квартире, в спальной комнате, происходило горение дивана на площади шесть квадратных метров», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    До прибытия пожарных из одиннадцатого подъезда самостоятельно эвакуировались 28 человек. Пожар ликвидирован в 06:43. Причина и ущерб от случившегося устанавливаются.

    «Жертв и пострадавших нет. На месте работали 20 человек личного состава и семь единиц техники», - добавили в ДЧС.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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