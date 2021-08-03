Пожар произошёл в Костанайском мелькомбинате

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пожар произошёл накануне ночью в здании Костанайского мелькомбината, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«2 августа текущего года в городе Костанай в 22:20 на пункт связи поступило сообщение о случившемся пожаре по улице Наримановская 136/1. В 22:28 пожарные прибыли на место происшествия и принялись тушить очаг возгорания. По прибытию было установлено, что пламя охватило чердачное помещение трёхэтажного административного здания АО «Костанайский мелькомбинат» - предприятие по производству муки и макаронных изделий. Площадь возгорания составила 290 кв.м. На месте ЧС работали 48 человек личного состава и 8 единиц техники. Прибывшие спасатели незамедлительно подали стволы на тушения огня. Локализовали пламя в 23:44»,- сообщили в ведомстве.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ДЧС пожар удалось ликвидировать в 00:17 часов . Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, сейчас на месте работают сотрудники исследовательской лаборатории.