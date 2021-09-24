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    15:43, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пожар произошел в доме престарелых в Аксу

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    АКСУ. КАЗИНФОРМ - В Аксуском центре оказания специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов общего типа произошел пожар. Пострадал один из постояльцев учреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

    23 сентября 2021 года в 18-39 поступило сообщение о пожаре по адресу: г.Аксу, ул. Набережная 27. По сообщению в КГУ «Аксуский центр оказания специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов общего типа» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области происходил пожар.

    «Во втором корпусе на пятом этаже в палате № 14 произошло тление матраца на площади 2 кв.м. В результате образовалось сильное задымление, пожарные эвакуировали по лестничному маршу 60 человек с 4-го и 5-го этажей. Тушение производили с помощью автолестницы. Звеном Газодымозащитной службой в окно палаты пятого этажа подавали ручной ствол комбинированный. Пожар ликвидирован 19 часов 09 минут. Причина – курение в постели. Ущерба нет. На месте работали 12 человек личного состава и 4 единицы техники», - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

    Также отмечается, что до приезда пожарных подразделений сотрудники центра эвакуировали пострадавшего - мужчину, 1937 года рождения, который и курил в комнате, находившись там один. Его госпитализировали в центральную больницу г.Аксу.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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