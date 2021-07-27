Пожар произошел в библиотеке вуза в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На данный момент более 50 пожарных города Семея борются с огнем в здании вуза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Огонь охватил одно из помещений объекта, 1987 года постройки, трехэтажное.
На место происшествия оперативно прибыли более 50 пожарных, на тушение задействовано 14 единиц техники. О чаг пожара находится в помещении библиотеки. Работают 4 звена газодымозащитной службы. Обеспечена бесперебойная подача огнетущащих средств.
В 8 часов 05 минут огонь локализован предварительно на площади 150 кв.м.
Причина случившегося после полной ликвидации пожара будет установлена специалистами Исследовательской Испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО. Жертв и пострадавших нет. На момент пожара в здании никого не было.
ДЧС ВКО напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Во время устранять нарушения, которые могут привести к пожару. Иметь в зданиях исправную автоматическую пожарную сигнализацию, первичные средства пожаротушения.
При пожаре сообщать по номеру 101 или 112.
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