Пожар произошел в библиотеке вуза в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На данный момент более 50 пожарных города Семея борются с огнем в здании вуза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Огонь охватил одно из помещений объекта, 1987 года постройки, трехэтажное.

На место происшествия оперативно прибыли более 50 пожарных, на тушение задействовано 14 единиц техники. О чаг пожара находится в помещении библиотеки. Работают 4 звена газодымозащитной службы. Обеспечена бесперебойная подача огнетущащих средств.

В 8 часов 05 минут огонь локализован предварительно на площади 150 кв.м.

Причина случившегося после полной ликвидации пожара будет установлена специалистами Исследовательской Испытательной пожарной лаборатории ДЧС ВКО. Жертв и пострадавших нет. На момент пожара в здании никого не было.

ДЧС ВКО напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Во время устранять нарушения, которые могут привести к пожару. Иметь в зданиях исправную автоматическую пожарную сигнализацию, первичные средства пожаротушения.

При пожаре сообщать по номеру 101 или 112.