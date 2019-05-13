Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 26 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожар произошёл на территории Наурзумского заповедника

13 Мая 2019 15:55 75
Поделиться:
Пожар произошёл на территории Наурзумского заповедника

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На территории Наурзумского заповедника в Костанайской области произошло загорание сухой травы и лесных околок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Акимат Степногорска направил досудебную претензию из-за пожара на полигоне ТБО
Сотня дачных домов сгорела в Костанайской области Пожары на территории нескольких хозяйств произошли в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, пожар произошёл 11 мая в Наурзумском районе в урочище Карамайшы.

«Предварительная площадь пожара - 10 гектаров. Угрозы распространения нет. Тушение продолжается»,- сообщили в ДЧС.

В ликвидации пожара были задействованы как сотрудники департамента по ЧС области, так и работники заповедника.

К слову, это не единственные лесные пожары, произошедшие за праздничные выходные. Ещё один крупный природный пожар вспыхнул в Карабалыкском районе в посёлке Есенколь.

«На территории Михайловского учреждения лесного хозяйства произошло возгорание степного массива. На предварительной площади около тысячи гектаров и лесных колков (береза, осина). Точная площадь и причина пожара устанавливаются. Жертв и пострадавших нет»,- заключили в ДЧС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с момента пожароопасного периода в Костанайской области уже произошло 7 лесных пожаров на площади более полутора тысяч гектаров.  

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив