Пожар произошёл на территории Наурзумского заповедника

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На территории Наурзумского заповедника в Костанайской области произошло загорание сухой травы и лесных околок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, пожар произошёл 11 мая в Наурзумском районе в урочище Карамайшы.

«Предварительная площадь пожара - 10 гектаров. Угрозы распространения нет. Тушение продолжается»,- сообщили в ДЧС.

В ликвидации пожара были задействованы как сотрудники департамента по ЧС области, так и работники заповедника.

К слову, это не единственные лесные пожары, произошедшие за праздничные выходные. Ещё один крупный природный пожар вспыхнул в Карабалыкском районе в посёлке Есенколь.

«На территории Михайловского учреждения лесного хозяйства произошло возгорание степного массива. На предварительной площади около тысячи гектаров и лесных колков (береза, осина). Точная площадь и причина пожара устанавливаются. Жертв и пострадавших нет»,- заключили в ДЧС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с момента пожароопасного периода в Костанайской области уже произошло 7 лесных пожаров на площади более полутора тысяч гектаров.