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Пожар произошел на Тенгизском месторождении в Атырауской области
6 Марта 2020 01:15
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на территории Тенгизского месторождения, разрабатываемого ТОО «Тенгизшевройл» в Атырауской области, произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл», пожар вспыхнул на территории Завода третьего поколения месторождения.
Пятого марта около 16:00 на пульт аварийного оператора ТШО поступило сообщение о возгорании емкости на территории строительной площадки Установки закачки сырого газа в пласт.
На место незамедлительно были направлены расчеты пожарно-аварийной службы ТШО. Спустя полтора часа пожар был полностью ликвидирован. Никто из персонала не пострадал», - сообщает пресс-служба ТОО «Тенгизшевройл».
Причины возгорания выясняются.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Видео,
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