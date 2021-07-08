Пожар произошел на судне в порту Дубая

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ – На одном из пришвартованных кораблей в морском порту Джебель Али в ОАЭ произошел взрыв контейнера, который привел к пожару на судне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В среду поздним вечером на контейнеровозе, стоявшем на якоре в порту Джебель Али, прогремел взрыв, который был слышен за 25 километров от порта, после чего на судне начался пожар.

Как отметила генеральный директор Dubai Media Office Мона аль-Марри и официальный представитель правительства Дубай, возгорание произошло из-за контейнера с горючими материалами, при этом она охарактеризовала пожар как рядовой случай: «Такой инцидент может произойти в любой точке мира».

Чуть позже полиция Дубая заявила, что взрыв мог быть вызван «трением или высокими температурами» из-за жаркой летней погоды.

В результате инцидента никто не пострадал, экипаж судна был эвакуирован, а администрация порта приняла меры, чтобы судоходство не было нарушено, передает эмиратское информагентство WAM.

Власти Дубая не озвучили название пострадавшего судна, однако сообщили, что оно способно перевозить до 130 контейнеров. Как отмечается, корабль готовился к швартовке у причала «вдали от основной судоходной линии порта».

В четверг утром правительство Дубая выступило с заявлением, в котором сообщило, что аварийные службы взяли под контроль пожар. Власти разместили в социальных сетях кадры, на которых пожарные обливают гигантские транспортные контейнеры.

Порт Джебель Али в Дубае – крупнейший перегрузочный узел Ближнего Востока и один из крупнейших построенных глубоководных гаваней мира. Порт управляется базирующейся в Дубае компанией «DP World» и имеет четыре обширных контейнерных терминала, которые могут принимать крупнейшие в мире суда.