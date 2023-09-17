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    05:28, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пожар произошел на самом крупном рынке в Турции

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    Фото: pixabay.com
    Пожар произошел на популярном среди туристов рынке Гранд-базар или Капалы Чаршы в Стамбуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщает телеканал A haber, возгорание возникло около 23:00 мск в одном из магазинов, затем оно распространилось на крышу рынка.

    По информации губернатора Стамбула Давута Гюля, огонь быстро удалось взять под контроль. Пожарные осуществляют проливку зоны возгорания. По предварительной версии, в одном из магазинов произошло короткое замыкание в проводке, огонь перекинулся на крышу. В тушении задействованы 25 пожарных машин и 79 пожарных.

    У одного из входов на рынок в настоящее время собрались десятки лавочников, чьи магазины расположены в крыле, где произошел пожар. Там находятся в основном магазины с одеждой и аксессуарами. Власти пока не пускают никого внутрь во избежание инцидентов и толчеи. Оценка ущерба будет проведена по окончании работ по полной ликвидации очагов возгорания.

    Гранд-базар или Капалы Чарши в исторической части Стамбула считается самым крупным крытым рынком планеты и занимает площадь свыше 30 тыс. кв. м. На его 64 улицах расположены более 3,5 тысячи магазинов. Ежедневно Капалы Чарши посещает десятки тысяч человек.


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