Пожар произошел на рынке «Кенжехан» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Двухъярусные контейнеры с автозапчастями горели на рынке «Кенжехан» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, возгорание произошло сегодня в 9 часов 25 минут утра по адресу Алатауский район, Северное кольцо, 116, Рынок «Кенжехан-1».

«По прибытии через 6 минут установлено горение 3 двухъярусных контейнеров (с автозапчастями) открытым пламенем, создалась угроза распространения огня на соседние контейнеры, прилегающие по торговому ряду. Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Принятыми мерами возгорание локализовано за 9 минут, ликвидировано в 09:49 на общей площади 40 кв.м», - сообщили в ведомстве.

Силами пожарных переход огня на соседние контейнеры не был допущен. В тушении пожара были задействованы 40 человек личного состава и 10 единиц техники.