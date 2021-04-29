РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:17, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Пожар произошел на рынке «Кенжехан» в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Двухъярусные контейнеры с автозапчастями горели на рынке «Кенжехан» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, возгорание произошло сегодня в 9 часов 25 минут утра по адресу Алатауский район, Северное кольцо, 116, Рынок «Кенжехан-1».

    «По прибытии через 6 минут установлено горение 3 двухъярусных контейнеров (с автозапчастями) открытым пламенем, создалась угроза распространения огня на соседние контейнеры, прилегающие по торговому ряду. Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Принятыми мерами возгорание локализовано за 9 минут, ликвидировано в 09:49 на общей площади 40 кв.м», - сообщили в ведомстве.

    Силами пожарных переход огня на соседние контейнеры не был допущен. В тушении пожара были задействованы 40 человек личного состава и 10 единиц техники.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!