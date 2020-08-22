Пожар произошел на побережье Каспия в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау сегодня во второй половине дня загорелись камышовые заросли на побережье Каспийского моря. Огонь распространяется, о чем свидетельствуют увеличивающиеся клубы дыма, хорошо видимые из всей районов областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС региона, камыш горит на побережье, не входящим в территорию природного резервата «Ак Жайик». Спасатели пытались проехать к месту пожара, но это болотистая и непроходимая местность. Подобраться к берегу не удалось. Вопрос с тушением огня будет решаться завтра.

«Городу ничего не угрожает», - заверили в ДЧС области.