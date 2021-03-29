Пожар произошёл на одной из шахт Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде на шахте «Саранская» произошёл пожар. Горела транспортёрная лента и внутренняя обшивка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

28 марта в 15:36 поступило сообщение о пожаре на шахте «Саранская» УД АО «Арселор Миттал Темиртау». На территории произошло горение транспортерной ленты и внутренней деревянной обшивки в двух галереях технологического комплекса.

«Произошло обрушение двух галерей на отметке +24 и +27 метров. Пожар ликвидирован в 16:53. Общая площадь пожара составила 350 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Продолжаются работы по проливке и разбору места пожара. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.