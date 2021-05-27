Пожар произошел на медеплавильном заводе в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром на медеплавильном заводе, принадлежащем ТОО «Корпорация Казахмыс» в Жезказгане начался пожар. На месте происшествия тушением пожара занимаются около 40 человек и 10 единиц техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

27 мая в 08-53 часов поступило сообщение о пожаре на Жезказганском медеплавильном заводе, ТОО «Корпорация Казахмыс». В плавильном цехе произошло горение сгораемых частей трансформатора и разлитого масла на ориентировочной площади 100 кв.м.

В данный момент производственный процесс в плавильном цеху временно приостановлен.

«В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС Карагандинской области 26 человек личного состава и 7 ед. техники, а также НГПС ТОО «Серіктес» 13 работников и 3 ед. техники. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.