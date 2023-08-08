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Пожар произошел на Кокшетауском хлебозаводе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Августа 2023, 14:23
Пожар произошел на Кокшетауском хлебозаводе Фото: пресс-служба МЧС РК

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в складском помещении на территории ТОО «Кокшетауский хлебозавод», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Огонь вспыхнул сегодня в 02:25. Предварительная площадь возгорания 50 кв.м.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на большие территории. Пожар локализован в 03:00 и ликвидирован в 04:53.

В тушении пожара были задействованы 42 человека личного состава и 13 единиц техники ДЧС Акмолинской области.


Акмолинская область   Происшествия   МЧС  
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