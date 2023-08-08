Пожар произошел на Кокшетауском хлебозаводе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в складском помещении на территории ТОО «Кокшетауский хлебозавод», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.



Огонь вспыхнул сегодня в 02:25. Предварительная площадь возгорания 50 кв.м.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на большие территории. Пожар локализован в 03:00 и ликвидирован в 04:53.

В тушении пожара были задействованы 42 человека личного состава и 13 единиц техники ДЧС Акмолинской области.