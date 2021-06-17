Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Жанаозене

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В компрессорном цехе ТОО «КазГПЗ» в Жанаозене произошёл пожар на приблизительной площади 980 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Жертв и пострадавших нет. Пожар был локализован в 23:02, а полностью ликвидирован в 23:17.

«Пожар на территории ТОО «КазГПЗ» потушен. Площадь возгорания - 980 квадратных метров. На место происшествия выехали аким города М. Ибагаров, заместитель акима города Г. Байжанов и главный инспектор по чрезвычайным ситуациям аппарата акима города М. Койланов. Эксплуатация завода не прекращена. Он продолжит работу в прежнем режиме», - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Создан штаб, который займется выяснением обстоятельств произошедшего.

«Были задействованы 11 пожарных машин городского отдела по чрезвычайным ситуациям», - сообщили в пресс-службе акима области.

Также инцидент прокомментировали в пресс-службе АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

«В целях недопущения распространения и повторного возникновения возгорания была перекрыта подача газа и произведена полная аварийная остановка установки.

Пожар полностью ликвидирован в 23:52 часов. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано 5 пожарных расчетов КазГПЗ, АО «Озенмунайгаз» и областного ДЧС.

Угрозы жизни и здоровью персонала, а также жителей города Жанаозен и близлежащих населенных пунктов нет.

В настоящее время ведется ликвидация последствий пожара. Причины возгорания выясняются.

В АО НК «КазМунайГаз» развернут оперативный штаб под руководством председателя правления компании Алика Айдарбаева. В состав оперштаба вошли сотрудники соответствующих структурных подразделений», - сообщили в пресс-службе компании.

«На данный момент загруженность завода составляет 30 процентов. Продолжаются восстановительные работы по выводу на полную мощность», - сказал директор ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» Накберген Тулепов.

Н. Тулепов также отметил, что в результате пожара была повреждена только несущая конструкция аппарата воздушного охлаждения. При этом основное оборудование не пострадало.

Кроме того, директор КазГПЗ опроверг распространяемые в социальных сетях слухи об утечке химикатов по время происшествия. Он подчеркнул, что поводов для беспокойства нет.

«Это оборудование используется для охлаждения сырого газа воздушно–водяным методом, то есть обычной водой и воздухом. На этом оборудовании какие–либо химические вещества не используются. Поэтому могу ответственно заявить, что никакой угрозы жизни и здоровью, как персонала, так и населения нет», – заверил Н. Тулепов.