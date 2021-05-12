Пожар произошел на базе отдыха в ВКО
«11 мая 2021 года в 16 часов 48 минут в поселке Новая Бухтарма района Алтай на базе отдыха произошел пожар. Огонь молниеносно распространился на 8 домиков, кровлю кафе и одну баню. Прибывшие оперативно на место происшествия пожарные борются с огнем на предварительной площади 409 кв. метров. Сейчас на месте пожара работают 6 автоцистерн и 48 человек личного состава. Также дополнительно на помощь прибыли спасатели на лодке «Вельбот» в составе 3 человек, а также 2 пожарные машины из города Серебрянска. В пути находится 1 единица, выдвинувшаяся из города Алтая. В тушении также участвуют 5 человек местных исполнительных органов и 10 человек ДПФ. К месту возгорания прибыли сотрудники полиции. Жертв и пострадавших нет», - сообщила пресс-служба ДЧС ВКО.
Причину пожара выясняют специалисты.