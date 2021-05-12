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    21:28, 11 Май 2021 | GMT +6

    Пожар произошел на базе отдыха в ВКО

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    АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - На базе отдыха в поселке Новая Бухтарма Восточно-Казахстанской области спасатели​ борются с огнем, охватившим сразу несколько домиков, передает МИА «Казинформ».

    «11 мая 2021 года в 16 часов 48 минут ​ в поселке Новая Бухтарма района Алтай на базе отдыха​ произошел пожар. Огонь молниеносно распространился​ на 8​ домиков, кровлю кафе и одну баню. Прибывшие оперативно на место происшествия пожарные борются с огнем на​ предварительной площади 409 кв. метров. Сейчас на месте пожара работают 6 автоцистерн и 48 человек личного состава. Также дополнительно на помощь прибыли спасатели на лодке «Вельбот» в составе​ 3 человек, а также 2 пожарные машины из города​ Серебрянска. В пути находится​ 1 единица, выдвинувшаяся из города Алтая. В тушении также участвуют 5 человек местных исполнительных органов и​ 10 человек ДПФ. К месту возгорания прибыли сотрудники полиции. Жертв и пострадавших нет», - сообщила пресс-служба ДЧС ВКО.

    Причину​ пожара выясняют специалисты.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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