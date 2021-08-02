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    08:50, 02 Август 2021 | GMT +6

    Пожар произошел близ колонии «Черный беркут»

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Близ колонии «Черный беркут» в Костанайской области произошел пожар, причиной стало возгорание сухой травы из-за аномальной жары, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области.

    Как сообщили в ведомстве, огонь заметили сотрудники и немедленно приступили к ликвидации пожара. В течение четырех часов, совместно с руководством, огонь потушили, при этом личный состав колонии помог быстро пополнить запасы воды в пожарной автомашине.

    «Во избежание перехода открытого огня на здание продуктового склада руководством учреждения было принято решения в оказании помощи сотрудникам ДЧС в ликвидации очага возгорания. Мы задействовали на тот момент все силы дежурной смены» , - пояснил исполняющий обязанности начальника учреждения УК161-3 майор юстиции Асхат Баламбаев.

    Пожарные поблагодарили личный состав колонии за смелость и оперативность.

    «Черный беркут» (официальное наименование — учреждение УК-161/3) — учреждение чрезвычайной безопасности в Костанайской области Казахстана, находится в 25 км от города Житикара. В нем отбывают наказание особо опасные преступники, в том числе приговоренные к пожизненному лишению свободы .


    Теги:
    Пенитенциарная система Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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