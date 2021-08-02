Пожар произошел близ колонии «Черный беркут»
Как сообщили в ведомстве, огонь заметили сотрудники и немедленно приступили к ликвидации пожара. В течение четырех часов, совместно с руководством, огонь потушили, при этом личный состав колонии помог быстро пополнить запасы воды в пожарной автомашине.
«Во избежание перехода открытого огня на здание продуктового склада руководством учреждения было принято решения в оказании помощи сотрудникам ДЧС в ликвидации очага возгорания. Мы задействовали на тот момент все силы дежурной смены» , - пояснил исполняющий обязанности начальника учреждения УК161-3 майор юстиции Асхат Баламбаев.
Пожарные поблагодарили личный состав колонии за смелость и оперативность.
«Черный беркут» (официальное наименование — учреждение УК-161/3) — учреждение чрезвычайной безопасности в Костанайской области Казахстана, находится в 25 км от города Житикара. В нем отбывают наказание особо опасные преступники, в том числе приговоренные к пожизненному лишению свободы .