Пожар произошел близ колонии «Черный беркут»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Близ колонии «Черный беркут» в Костанайской области произошел пожар, причиной стало возгорание сухой травы из-за аномальной жары, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области.

Как сообщили в ведомстве, огонь заметили сотрудники и немедленно приступили к ликвидации пожара. В течение четырех часов, совместно с руководством, огонь потушили, при этом личный состав колонии помог быстро пополнить запасы воды в пожарной автомашине.

«Во избежание перехода открытого огня на здание продуктового склада руководством учреждения было принято решения в оказании помощи сотрудникам ДЧС в ликвидации очага возгорания. Мы задействовали на тот момент все силы дежурной смены» , - пояснил исполняющий обязанности начальника учреждения УК161-3 майор юстиции Асхат Баламбаев.

Пожарные поблагодарили личный состав колонии за смелость и оперативность.