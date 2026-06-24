Пожар после взрыва: людей эвакуировали из высотки в Испании
В одном из самых высоких небоскребов Torre Moeve в Испании произошел взрыв, после которого была объявлена эвакуация людей, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
Об этом сообщает газета El Pais.
По данным издания, внутри здания произошел взрыв, вызвавший пожар и сильное задымление на 25-м этаже. Всего в небоскребе насчитывается 45 этажей.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и медицинские службы. По данным источников в экстренных службах, возгорание удалось взять под контроль.
Сообщений о погибших не поступало. Медицинская помощь потребовалась двум людям, которые получили легкое отравление дымом.
Причины инцидента устанавливаются.
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