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    Пожар после взрыва: людей эвакуировали из высотки в Испании

    В одном из самых высоких небоскребов Torre Moeve в Испании произошел взрыв, после которого была объявлена эвакуация людей, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА

    Пожар после взрыва: людей эвакуировали из высотки в Испании
    Фото: кадр из видео

    Об этом сообщает газета El Pais.

    По данным издания, внутри здания произошел взрыв, вызвавший пожар и сильное задымление на 25-м этаже. Всего в небоскребе насчитывается 45 этажей.

    На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и медицинские службы. По данным источников в экстренных службах, возгорание удалось взять под контроль.

    Сообщений о погибших не поступало. Медицинская помощь потребовалась двум людям, которые получили легкое отравление дымом.

    Причины инцидента устанавливаются.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

    Напомним, за минувшую неделю в 40 регионах России зарегистрировано 587 очагов лесных пожаров общей площадью более 68 тысяч гектаров.

    Испания Эвакуация Происшествия ЕС Мировые новости Взрыв
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор