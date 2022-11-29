Пожар на железнодорожном вокзале в Алматы ликвидирован

29 Ноября 2022, 15:15

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожар, охвативший кровлю здания вокзала, ликвидирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«В 14:50 пожар ликвидирован, вокзал работает в штатном режиме, задержки поездов не было», - отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, 29 ноября в 14:08 поступило сообщение о том, что в Алматы, в Жетысуском районе, пр.Абылайхана 1, в здании ЖД вокзала Алматы-2 происходит горение потолочного перекрытия в здании вокзала. На месте работают сотрудники ДЧС - 43 человека личного состава и 14 единиц техники. Произошло горение деревянной обрешетки кровли основного здания вокзала, люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет. В 14:30 пожар локализован», - проинформировали в МЧС.

Уточненная площадь пожара здания ЖД Вокзал-2 в г.Алматы составила 30 кв.м.