Пожар на Верблюжьей горе не повредил захоронения жертв политических репрессий

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Степное возгорание на Верблюжьей горе, где захоронены жертвы политических репрессий, было полностью потушено. Специалисты расследуют причины пожара. Об этом сообщил начальник управления ДЧС области Евгений Овчарский в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Степное возгорание не достигло Верблюжьей горы, где расположено массовое захоронение, степь горела вокруг горы. Каких-либо жертв или повреждений не зарегистрировано. В целом степное возгорание в районе поселков Белогорка и Шилисай шло два дня - 25 и 26 июля на общей площади 70 гектаров. Огонь был потушен силами государственной противопожарной службы и добровольных противопожарных формирований. Причины возгорания выясняются», - говорит Е.Овчарский.



В целом с начала года в регионе произошло 121 возгорание в степи, что на 15 процентов меньше уровня 2017 года.



В этом году, по словам Е.Овчарского, учитывая опыт прошлых лет, было выделено на 40 процентов больше средств для проведения профилактических и противопожарных мероприятий, в том числе на закуп оборудования и обучение противопожарных формирований.