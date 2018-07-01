Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 27 °С
Алматы: 29 °С
USD 345.91 EUR 405.20
RUB 5.49 CNY 51.04
Скачать

Пожар на Верблюжьей горе не повредил захоронения жертв политических репрессий

27 Июля 2018 17:53 211
Поделиться:
Пожар на Верблюжьей горе не повредил захоронения жертв политических репрессий

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Степное возгорание на Верблюжьей горе, где захоронены жертвы политических репрессий, было полностью потушено. Специалисты расследуют причины пожара. Об этом сообщил начальник управления ДЧС области Евгений Овчарский в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Женщину и девочку убило током при наполнении бассейна в Шымкенте
В золотоносной шахте в Жамбылской области погиб рабочий ЧП с батутом: Стороны достигли примирения

«Степное возгорание не достигло Верблюжьей горы, где расположено массовое захоронение, степь горела вокруг горы. Каких-либо жертв или повреждений не зарегистрировано. В целом степное возгорание в районе поселков Белогорка и Шилисай шло два дня - 25 и 26 июля на общей площади 70 гектаров. Огонь был потушен силами государственной противопожарной службы и добровольных противопожарных формирований. Причины возгорания выясняются», - говорит Е.Овчарский.

В целом с начала года в регионе произошло 121 возгорание в степи, что на 15 процентов меньше уровня 2017 года.

В этом году, по словам Е.Овчарского, учитывая опыт прошлых лет, было выделено на 40 процентов больше средств для проведения профилактических и противопожарных мероприятий, в том числе на закуп оборудования и обучение противопожарных формирований.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив