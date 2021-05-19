Пожар на территории пилорамы произошел в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее на территории пилорамы одной из организаций произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление по ЧС города Семей.

«19 мая в 13:27 от рабочей организации поступило сообщение о пожаре на​ территории пилорамы по улице Терешкова, горят пиломатериалы. По предварительным данным в ликвидации пожара приняло участие 25 человек личного состава и 8 единиц техники», - проинформировали в Управлении по ЧС города Семей.

На данный момент угрозы распространения огня, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Площадь​ пожара составила 250 кв метров, причина устанавливается.

В ДЧС ВКО напомнили предпринимателям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: иметь на объекте автоматическую пожарную сигнализацию и​ первичные средства пожаротушения. Персоналу уметь действовать при пожаре. Не допускать неосторожности при обращении с открытым огнем.