ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожар на теплоизоляционных трубах произошёл в Павлодаре. Огонь распространился на 25 погонных метров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Второго июня в 17:37 поступило сообщение о загорании по адресу: Павлодар, улица Ломова, 179. По прибытии пожарных расчётов происходило горение теплоизоляционных труб на площади 25 погонных метров», - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На месте работают двое пожарных на одной машине. Огонь они смогли локализовать в 17:52.

«Загорание ликвидировано в 20-48. Причина – неосторожное обращение с огнем населения», — добавили в региональном ДЧС.

Ущерба от возгорания, как оказалось, не было.



