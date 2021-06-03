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    19:06, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Пожар на теплоизоляционных трубах произошёл в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожар на теплоизоляционных трубах произошёл в Павлодаре. Огонь распространился на 25 погонных метров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Второго июня в 17:37 поступило сообщение о загорании по адресу: Павлодар, улица Ломова, 179. По прибытии пожарных расчётов происходило горение теплоизоляционных труб на площади 25 погонных метров», - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    На месте работают двое пожарных на одной машине. Огонь они смогли локализовать в 17:52.

    «Загорание ликвидировано в 20-48. Причина – неосторожное обращение с огнем населения», — добавили в региональном ДЧС.

    Ущерба от возгорания, как оказалось, не было.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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