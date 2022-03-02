Пожар на Тенгизе: экологи проведут внеплановую проверку

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Департамент экологии по Атырауской области проведет внеплановую проверку на Тенгизе в ТОО «Nasar Solutions», где накануне произошел крупный пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Департамент экологии по Атырауской области в настоящее время решает вопрос о назначении внеплановой проверки в отношении ТОО «Nasar Solutions» на предмет соблюдения требований экологического законодательства РК. Результаты будут сообщены дополнительно», – сообщили в департаменте.

Как ранее сообщалось, крупный пожар на Тенгизском нефтегазовом месторождении потушен.



