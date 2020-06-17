Пожар на складе и в бизнес-центре произошел в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау произошел пожар в складских помещениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«16 июня в 15:31 в Актау, 25 мкр., произошло загорание складского помещения с легко-воспламеняющими жидкостями, пристроенного к трехэтажному зданию бизнес-центра «Кулагер» с последующим переходом огня на 1 и 2 этажи здания. Тушение пожара осложнялось сильным ветром, порывы до 10 м/с и сильной жарой, температура воздуха выше 40 градусов (штормовое предупреждение РГП «Казгидромет» от 15.06.). Силами ДЧС эвакуировано 10 человек. В 20:18 час пожар ликвидирован. Общая площадь пожара составила 1500 кв.м. Жертв и пострадавших нет», - говорится в распространенном сообщении.

По информации комитета, на тушение пожара выезжали силы и средства 90 человек и 33 единиц техники: ДЧС (50 сотрудников и 14 ед. техники), ГУ «Центр медицины катастроф» КЧС (3 работника и 1 ед. техники), негосударственная противопожарная служба (15 работников и 4 ед. техники), дежурная следственная оперативная группа (12 сотрудников и 4 ед. техники), местные исполнительные органы (10 работников и 10 ед. техники, водовозы).