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Пожар на складах в Усть-Каменогорске локализован
24 Августа 2020 21:28
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар на территории складов по улице Деповская в городе Усть-Каменогорске локализован, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
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В УЧС сообщили, что локализация была объявлена в 20 часов 49 минут. По предварительным данным в одном из горящих боксов находится старая техника.
«Ситуация осложнена тем, что от огня рухнула кровля складского помещения», - сообщили в УЧС города.
Отметим, что пострадавших нет. Предварительная площадь возгорания составляет 400 кв. метров. На месте до полной ликвидации пожара работают 30 спасателей и 9 единиц техники.
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