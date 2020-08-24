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Пожар на складах в Усть-Каменогорске локализован

24 Августа 2020 21:28
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Пожар на складах в Усть-Каменогорске локализован

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар на территории складов по улице Деповская в городе Усть-Каменогорске локализован, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

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В УЧС сообщили, что локализация была объявлена в 20 часов 49 минут. По предварительным данным в одном из горящих боксов находится старая техника.

«Ситуация осложнена тем, что от огня рухнула кровля складского помещения», - сообщили в УЧС города.

Отметим, что пострадавших нет. Предварительная площадь возгорания составляет 400 кв. метров. На месте до полной ликвидации пожара работают 30 спасателей и 9 единиц техники.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Орал Ерланулы

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