Пожар на рынке «Шапагат» потушен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на рынке «Шапагат», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

«2 апреля в 22:30 пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали по повышенному номеру вызова по адресу район Сарыарка, проспект Богенбая 69, рынок «Шапагат». По прибытию огнеборцев установлено, что горит утеплитель под керамогранитом и кровля на предварительной площади 50 кв.м. Внутри здания горения нет. Жертв и пострадавших нет», - сообщил официальный представитель ведомства Талгат Уали.









По данным пресс-службы МЧС РК, на месте создан оперативный штаб пожаротушения. На месте пожара работают 8 единиц техники и 32 человека личного состава ДЧС города Нур-Султан.

Пожар локализован в 23:05 и ликвидирован в 23:15.

Напомним, вечером рынок «Шапагат» загорелся в Нур-Султане.