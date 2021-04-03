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    23:40, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Пожар на рынке «Шапагат» потушен

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на рынке «Шапагат», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    «2 апреля в 22:30 пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султан выехали по повышенному номеру вызова по адресу район Сарыарка, проспект Богенбая 69, рынок «Шапагат». По прибытию огнеборцев установлено, что горит утеплитель под керамогранитом и кровля на предварительной площади 50 кв.м. Внутри здания горения нет. Жертв и пострадавших нет», - сообщил официальный представитель ведомства Талгат Уали.





    По данным пресс-службы МЧС РК, на месте создан оперативный штаб пожаротушения. На месте пожара работают 8 единиц техники и 32 человека личного состава ДЧС города Нур-Султан.

    Пожар локализован в 23:05 и ликвидирован в 23:15.

    Напомним, вечером рынок «Шапагат» загорелся в Нур-Султане.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Астана Видео Происшествия
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