+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 4 °С
USD 388.87 EUR 424.53
RUB 5.95 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожар на пшеничном поле тушили в Северном Казахстане

3 Октября 2019 07:29
Поделиться:
Пожар на пшеничном поле тушили в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области рассказали о пожарной обстановке на полях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Актюбинец вынес из горящего дома незрячую бабушку
Резервуар с 150 тоннами жмыха горел на птицефабрике в Уральске Пожар у ЖК «AFD Plaza» произошел в Алматы Начавшийся 4 дня назад пожар в горной местности ВКО потушен

По информации пресс-службы ведомства, в Тайыншинском районе на пшеничном поле произошел пожар. Площадь возгорания составила 6 гектаров. Загорелось поле из-за неосторожного обращения с огнем.

В районе М.Жумабаева, в селе Возвышенка, загорелся комбайн из-за короткого замыкания электропроводки. Поле на этот раз не пострадало.

«Проведено 496 рейдов. К административной ответственности за бесконтрольное сжигание стерни привлечены 159 физических и юридических лиц на общую сумму свыше 1,6 млн тенге. С сельхозпроизводителями проводятся сходы, инструктаж», - сказал заместитель начальника департамента Нурлан Атыгаев.

Спасатели напомнили, что в период уборки необходим целый комплекс противопожарных мероприятий. В том числе оснащение уборочных агрегатов и автотранспорта первичными средствами пожаротушения, опашка хлебных полей, хранение и заправка нефтепродуктами техники на безопасных расстояниях от урожая.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив