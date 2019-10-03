Пожар на пшеничном поле тушили в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области рассказали о пожарной обстановке на полях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, в Тайыншинском районе на пшеничном поле произошел пожар. Площадь возгорания составила 6 гектаров. Загорелось поле из-за неосторожного обращения с огнем.

В районе М.Жумабаева, в селе Возвышенка, загорелся комбайн из-за короткого замыкания электропроводки. Поле на этот раз не пострадало.

«Проведено 496 рейдов. К административной ответственности за бесконтрольное сжигание стерни привлечены 159 физических и юридических лиц на общую сумму свыше 1,6 млн тенге. С сельхозпроизводителями проводятся сходы, инструктаж», - сказал заместитель начальника департамента Нурлан Атыгаев.

Спасатели напомнили, что в период уборки необходим целый комплекс противопожарных мероприятий. В том числе оснащение уборочных агрегатов и автотранспорта первичными средствами пожаротушения, опашка хлебных полей, хранение и заправка нефтепродуктами техники на безопасных расстояниях от урожая.