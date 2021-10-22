Пожар на пороховом заводе в Рязанской области РФ: 15 человек погибли

РЯЗАНЬ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Пожар произошел утром 22 октября в Рязанской области в цехе компании «Разряд», которая производит взрывчатку. По последним данным, погибли 15 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Информация о происшествии в поселке Лесное Шиловского района поступила в МЧС в 08:22 мск. Возгорание произошло в одноэтажном цехе, где хранился порох. Огонь удалось локализовать на площади 160 кв. м, на данный момент открытое горение ликвидировано.

По информации источника ТАСС, здания цеха полностью разрушено - сохранились только одиночные конструкции.

Официально причины пожара пока не назывались. Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что взрыв с последующим возгоранием произошел из-за нарушения технологического процесса.

В цехе в момент происшествия находились 17 человек, сообщил глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов. Власти Рязанской области подтвердили гибель 15 человек. Спасатели нашли тела всех погибших.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. О проведении проверки сообщили также прокуратура Рязанской области и Ростехнадзор.

Известно, что специализацией ООО «Разряд», в здании которого произошел пожар, является производство промышленной взрывчатки. Кроме того, предприятие занимается утилизацией боеприпасов.