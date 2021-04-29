Пожар на полигоне ТБО под Карагандой: собственник получил предупреждение от экологов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководство департамента экологии по Карагандинской области повторно выехало на полигон в селе Доскей, где в течение нескольких дней продолжаются работы по тушению пожара. Местный исполнительный орган выявил некоторые нарушения экологических норм и правил содержания полигонов ТБО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полигон твердо-бытовых отходов на территории Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области функционирует с 2013 года по настоящее время. Земельный участок ограничен в использовании с соблюдением санитарных и экологических норм. Объём накопленных отходов в 2019 году составлял 8 590 тонны, площадь занимаемая отходами составил 4 531м2.

Собственником полигона ТБО является ТОО «Ізашар».

Напомним, 15 апреля текущего года на полигоне произошло возгорание бытовых отходов (бумаги, пластика, картона), золошлака и иных легковоспламеняющихся вредных веществ. Тем самым образовалось облако едкого дыма, распространяющего на территорию села Доскей и города Караганды. Местные жители выразили свое недовольство, так как дым может негативно сказаться на из здоровье и жизни. Также это влияет окружающую среду, считают доскеевцы.

В связи с этим и в целях ликвидации горения полигона ТБО исполняющим обязанности акима села 23 апреля было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории Доскейского сельского округа.

«Для проведения соответствующих мероприятий были привлечены силы и средства уполномоченных органов района и области по чрезвычайным ситуациям, добровольные пожарные формирования, специальная и инженерная техника (бульдозеры, погрузчики и т.д.) подрядных организации (для засыпки горящего мусора грунтом, складирования отходов горючего мусора и прочие мероприятий)», - сообщили в акимате.

Надо отметить, что местные жители уже не раз жаловались на то, что полигон содержится не надлежащим образом. Это подтвердили и в местном акимате.

«По данному вопросу со стороны жителей и государственных органов района были неоднократно направлены соответствующие письма с требованием к ТОО «Ізашар» по приведению полигона ТБО в надлежащий вид в соответствие с действующим законодательством и иным нормативным правовым актам. Ежегодно в весенний и летний период на указанном полигоне ТБО постоянно происходит возгорание указанных бытовых отходов и иных воспламеняющих вредных веществ», - сообщили в акимате Доскейского сельского округа.

Также местная власть сообщает, что ТОО «Ізашар» с самого начала пожара не предприняло меры по тушению возгорания. А также собственник полигона не соблюдает требования экологических норм и правил по содержанию полигона ТБО, процедуры приема отходов, график проведения производственного мониторинга полигона в части технологического процесса и соблюдении условий технологического регламента, в том числе мероприятия по снижению вредного воздействия отходов на окружающую среду, предусмотренных планом-графика экологического контроля и разрешением на эмиссии в окружающую среду, в том числе пожарной безопасности.

28 апреля по факту возгорания полигона ТБО ТОО «Ізашар» департамент экологии по Карагандинской области сообщил, что специалистами департамента повторно осуществлен выезд на территорию полигона.

«Ранее на основании поступившего письма акима села Доскей Бухар-Жырауского района 15 апреля т.г. руководителем департамента экологии по Карагандинской области Канатом Мусапарбековым была проведена встреча с жителями села Доскей на территории полигона ТБО предприятия ТОО «Ізашар».

В ходе встречи руководитель департамента экологии озвучил, что предприятие ТОО «Ізашар» относится к субъекту микропредпринимательства. Также проинформировал жителей о принятых Департаментом мерах по данному факту. Напомним, что в связи с Указом Президента РК о введении моратория на проверки малого и микро бизнеса, департаментом решается вопрос проведения проверки.

По итогам выезда директор ТОО «Ізашар» А. Зикиров перед населением взял обязательства по приведению территории полигона в соответствие с экологическим законодательством в течение двух месяцев. Таким образом, предприятие обязуется провести работу по изоляции слоем грунта и уплотнению слоя ТБО, а также установке ограждения по территории полигона», - пояснили в департаменте экологии по Карагандинской области.

Ранее сообщалось о том, что пожарные борются с возгоранием на полигоне твердых бытовых отходов рядом с Карагандой. За неделю до этого на этом же месте огнеборцы потушили пожар, но пламя вновь охватило территорию свалки.