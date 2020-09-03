Пожар на побережье Каспия виден из космоса

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Продолжающийся пожар на побережье Каспийского моря в Атырауской области виден из космоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 сентября 2020 года в 19:15 с помощью космического мониторинга было зафиксировано горение камыша вдоль побережья Каспийского моря. На место выезжали три сотрудника ДЧС Атырауской области и установили, что возгорание происходит ориентировочно в 35 км от города Атырау в заболоченной местности побережья Каспийского моря. Для воздушной разведки с воздуха горящей тростниковой растительности (камыша) был совершен облет на вертолете «Eurocopter» 145 UP-ЕC033» . В ходе разведки было установлено, что в районе «Веста» всего три очага возгорания примерно по 500-800м2, в некоторых выжженных местах идет задымление. Общая площадь выжженной территории составляет 2 га. Работники Государственного природного резервата «Ак Жайык» подготовили силы и средства для борьбы с огнем - 25 работников и семь единиц техники. Угрозы распространения возгорания не наблюдается», - сообщает пресс-служба ДЧС области.

По данным ДЧС, гибели диких животных на месте возгорания не зафиксировано. В дальнейшем ежедневно будет осуществляться мониторинг пожарной обстановки как наземной так и воздушной разведкой.

«Для координации действий подразделений противопожарной службы проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи между руководством ДЧС Атырауской области и Главного управления МЧС России по Астраханской области. Тушение возгорания камыша побережья Каспийского моря взято под строгий контроль руководством области и ДЧС», - информирует пресс-служба ДЧС региона.

Как ранее сообщалось, огонь от пожара на побережье Каспия перекинулся на природный резерват «Акжайик».

Специалисты АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» с первого дня чрезвычайного происшествия ведут космический мониторинг пожара.







