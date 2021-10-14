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    11:56, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пожар на побережье Каспия продолжают тушить в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается ликвидация пожара в Курмангазинском районе на границе с Россией, где на побережье Каспия горят тростниковые заросли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 14 октября 2021 года угрозы населённым пунктам нет, открытого горения не наблюдается. За прошедшие сутки потушено 25 гектаров горящего камыша. Общая площадь пожара составляет 550 гектаров. В настоящее время возгорания ликвидированы на 515 гектарах. В ликвидации пожара задействованы 31 человек личного состава, 5 единиц техники, 4 мотопомпы, 1 генератор ДЧС Атырауской области. Работы по тушению продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Напомним, тростниковые заросли на побережье Каспийского моря в 60 км от поселка Курмангазы Курмангазинского района горят с 5 октября.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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