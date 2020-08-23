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Пожар на побережье Каспия: продолжают тлеть 4 га тростниковых зарослей

23 Августа 2020 23:23
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Пожар на побережье Каспия: продолжают тлеть 4 га тростниковых зарослей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау продолжают тлеть 4 га тростниковых зарослей на побережье Каспия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, сегодня спасатели осмотрели местность, где 22 августа загорелись тростниковые заросли вдоль побережья Каспийского моря.

Обследование проводилось с помощью дрона. Общая площадь пожара составила 4 гектара. Огня уже нет, но тростник, имеющий мощные корни, продолжает тлеть.

При осмотре выяснилось, что подобраться к месту возгорания никакой возможности нет: местность заболочена и техника там не пройдет. Угрозы распространения огня на другие участки пока нет.

Напомним, в Атырау в субботу во второй половине дня загорелись камышовые заросли на побережье Каспийского моря.

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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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