Пожар на нефтяном резервуаре в Актюбинской области: направлены дополнительные силы ДЧС

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Дополнительные силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям области направлены на тушение пожара на резервуаре для нефтяных отходов в Мугалжарском районе Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Как известно, загорание резервуара для нефтяных отходов объемом в 3 тыс. кубометров началось сегодня в 19:24 часов (по времени Нур-Султан) на территории Жанажольского нефтегазового комплекса АО «СНПС «Актобе-Мунайгаз». В резервуаре находится нефть с водой.

«В ликвидации пожара задействованы 35 человек и 8 единиц техники. Дополнительно из Актобе были направлены силы и средства ДЧС во главе с исполняющим обязанности начальника ДЧС полковником Аскаром Тулешевым. Это 25 сотрудников и 5 единиц техники. Жертв и пострадавших нет», - прокомментировала сотрудник ДЧС Сабина Серикова.