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Пожар на нефтебазе в Кыргызстане: эвакуировано около 2 тысяч человек
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ-КАБАР - В Кыргызстане в городе Джалал-Абад произошел пожар на нефтебазе. Эвакуировано около 2 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kabar.kg.
«10 мая, примерно в 10:00 в городе Джалал-Абад по улице Шерматова начался пожар на нефтебазе», - сообщает пресс-служба МЧС КР.
По предварительной информации начальника УМЧС КР по Джалал-Абадской области Абдулнасира Закирова, для тушения пожара были привлечены 10 пожарных расчетов, 2 автолестницы.
В том числе на месте работают с Департамента водных ресурсов - 3 водовоза, сотрудники МВД, бригада скорой медицинской помощи, оперативная группа Управления МЧС по Джалал-Абадской области, оперативная группа МЧС Центра управления кризисными ситуациями при МЧС КР, с привлечением подвижного пункта управления, с аэропорта 2 пожарных расчета.
Для ликвидации пожара стянуты службы Гражданской защиты города Джалал-Абад. На безопасное место эвакуированы примерно 2 тыс. жителей, живущих вблизи нефтебазы.
Министр ЧС КР Нурболот Мирзахмедов контролирует ход тушение пожара с Центра управления в кризисных ситуациях в режиме онлайн, согласно приказа министра привлекаются дополнительные пожарные расчеты с Управления МЧС Ошской области, пена с УМЧС по городу Ош.
Есть один пострадавший 1995 года рождения, он доставлен в Джалал-Абадскую городскую больницу.
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